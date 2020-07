Therme Natur lockt mit ausreichend Platz im Freien

Eine erste Bilanz der Therme Natur Bad Rodach nach der Wiedereröffnung fällt positiv aus. Bereits am ersten Tag konnten sich die Mitarbeiter des Thermalbades über lange vermisste Gäste freuen: 296 begeisterte Thermen-Besucher verzeichnete das Heilbad am Ende des Tages. "Wir freuen uns, unsere Gäste endlich wieder willkommen heißen zu dürfen", so der Konsens der Badeaufsicht. Alle beachteten vorbildlich die aktuell geltenden Änderungen und hielten die Hygienevorkehrungen sowie den Mindestabstand ein. Von Engpässen sei aber nichts zu spüren gewesen - die große Freifläche der Therme Natur und die großzügigen Innenbereiche tragen dazu bei, dass die Gäste trotz der guten Besucherzahl viel Platz haben. Foto: privat