Theologische Impulse im Urlaub

Auch in diesem Jahr unterstützt die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern die aufstrebende Kurstadt Bad Staffelstein durch den Einsatz eines zusätzlichen Kur- und Urlauberpfarrers für die Ferienzeit.

Bereits zum vierzehnten Mal wird so ein Einsatz für vier Wochen in Bad Staffelstein ausgeführt. Damit steht Bad Staffelstein in der Wahrnehmung und Unterstützung der Landeskirche in der Reihe der großen Kur- und Urlaubsorte in Bayern.

In diesem Jahr wird ein ganz neues Gesicht in Bad Staffelstein zu sehen sein: Vom 1. bis 28. August wird Pfarrer Günter K. Wagner hier wohnen und den Dienst der Kur- und Urlauberseelsorge übernehmen.

Ferienprogramm erstellt

Damit ergänzt er das Angebot der Kur- und Urlauberseelsorge und vertritt Pfarrerin Anja Bautz, die ab 3. August im Urlaub ist. Gemeinsam haben die Seelsorger für die Sommermonate ein vielfältiges und abwechslungsreiches Programm zusammengestellt: Das Angebot reicht vom Abenddämmern am 3. August über regelmäßige Morgengebete jeden Mittwoch ab 5. August auf der Seebühne im Kurpark bis zu Themengottesdiensten in der Jakobuskirche in Herreth und in der Evangelischen Dreieinigkeitskirche.

Vorstellung im Gottesdienst

Den Gästen und der Gemeinde vorgestellt wird Pfarrer Wagner im Ökumenischen Gottesdienst zum Ferienbeginn am 2. August um 18 Uhr auf der Seebühne im Kurpark.

Pfarrer Wagner hat eine vielseitige Berufsbiographie aufzuweisen. So war er zehn Jahre Gefängnisseelsorger in Würzburg, 14 Jahre an der Berufsschule in Bayreuth sowie im Gemeindepfarramt.

Er unterstützt die Kollegen

Jetzt ist er im Ruhestand und bringt sich seit Jahren an unterschiedlichen Orten in der Sommervertretung der Urlauberseelsorge ein.

Erreichbar ist Pfarrer Günter K. Wagner vom 1. bis 28. August unter der Telefonnummer 0173/9711548. red