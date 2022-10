Das bayerische Wirtschaftsministerium organisiert im Oktober Themenwochen unter dem Motto "Im Team Energiebildung vorantreiben". In diesem Rahmen bietet der Landkreis Bad Kissingen vier Veranstaltungen mit wechselnden Themenschwerpunkten an. Wie das Landratsamt mitteilt, gibt es informative Fachvorträge sowie eine kurze Vorstellung und Einführung in die Arbeit eines Klimaschutzmanagers. Auftakt der Veranstaltungsreihe ist am Mittwoch, 12. Oktober, um 19 Uhr in Hammelburg in der Aula der Grundschule am Mönchsturm. Alles dreht sich dabei um die Themen Energiesparen, die aktuelle Energiesituation sowie Photovoltaik-Anlagen. Am Mittwoch, 13. Oktober, ab 19 Uhr geht es in der Georgi-Kurhalle Bad Brückenau um die Themen Energiesparen und Bürgerenergiegenossenschaften. Wissenswertes zur energetischen Sanierung und zum nachhaltigen Bauen erfahren die Teilnehmenden am Donnerstag, 20. Oktober, um 18.30 Uhr im großen Sitzungssaal des Landratsamtes Bad Kissingen. Zum Abschluss im Eulen-Treff Fuchsstadt am Donnerstag, 27. Oktober, ab 19 Uhr, stehen die Themen Energiesparen und Elektromobilität. Der Eintritt zu allen vier Veranstaltungen ist frei. sek