Themenwechsel im Cranach-Welten-Schaufenster

Seit einigen Tagen finden Cranach-Fans im Schaufenster des Vereins "1000 Jahre Kronach" in der Amtsgerichtsstrasse 7/9 das Cranach-Werk "Christus und die Samariterin am Jakobsbrunnen". Natürlich nicht das Original, das hängt ja bekanntlich als Leihgabe in der Fränkischen Galerie. "1000 Jahre Kronach" hat das Bild vor fast 25 Jahren erwerben können. Seitdem bereichert es die Galerie auf der Festung; kürzlich hat Museologe Alexander Süß Betrachtungen zu dem Werk als Podcast ins Netz gestellt.

"Wir freuen uns, dass auf unser Bild auch auf diese Weise aufmerksam gemacht wird. Im Schaufenster weisen wir auf Literatur zur Bildgeschichte hin und darauf, dass das Bild zuletzt in der großen Cranach-Ausstellung 2017 in Düsseldorf ausgestellt war", erklärt Vorsitzender Manfred Raum. Das Bild sei bekanntlich als Leinwandbild eine besondere Rarität. Seine Entstehungsgeschichte gebe noch immer Rätsel auf (wie so oft bei Cranach). Prof. Claus Grimm habe 1994 dargestellt, dass sich eine Cranach'sche Bilderleinwandrechnung von 1552 auf das Bild beziehen könnte, und demzufolge dieses Bild eines der letzten Werke Cranachs (gest. 1553) sein könne. Das ausgestellte Bild ist eine größengleiche Replik; sie wurde von Foto-Thron gesponsert. Als nächstes Thema wird in der Amtsgerichtsstraße das Salome-Motiv behandelt. Das Projekt-Team Kronacher G'schichten hat in den letzten Monaten intensiv an einem Folge-Band mit Kronacher Kindergeschichten gearbeitet. Eine vielversprechende Auswahl an Themen wird in dem neuen Buch geboten; es wird wieder ein schönes kleines Stadtbuch zum Lesen und Vorlesen für Kinder. Im Herbst wird es herauskommen.

Während der erste Band vergriffen ist, kann das Hörbuch noch in Kronacher Geschäften gekauft werden. Übrigens konnte dieses in einer Kooperation mit Rotary Kronach zum Schuljahrsende an alle Schulkinder der Lucas-Cranach-Schule verteilt werden. Eine neue Ausgabe der Cranach-Zeitschrift ist in Kürze zu erwarten. Sie hat zwei Schwerpunkte: eine ganze Reihe von historischen Beiträgen und natürlich wieder einiges über/zu Cranach, unter anderem eine Cranach-Abhandlung von Prof. Dr. Andreas Tacke, der ja im letzten Jahr bei "1000 Jahre Kronach" referierte.

Leider kann bis jetzt kein Herbstausflug angeboten werden. Als Reiseziel und -angebot steht weiterhin Regensburg mit dem neuen Bayerischen Geschichtsmuseum an. Doch das Busreise-Risiko erscheint im Moment noch zu groß. Stattfinden soll aber dagegen im Oktober/November wieder ein Cranach-Vortrag, zu einer Führung an der Heunischenburg wird im September eingeladen. mr