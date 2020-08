Themenführung im Glasmuseum

Stühle sind viel mehr als nur Sitzmöbel. In Kunst- und Kulturgeschichte sind sie entweder Requisit oder Hauptdarsteller. Als Thron sind sie Herrschaftssymbol, als Designobjekt Statussymbol. Ob Chefsessel oder Melkschemel: Stühle werden tagtäglich von uns Menschen benutzt. Gabi Ketteler spürt anhand von Glaskunstobjekten und Installationen der besonderen Bedeutung des Stuhles in der Kunst nach. Dazu findet mit dem Titel "Zwischen den Stühlen" am Sonntag, 23. August, ab 14.30 Uhr eine Themenführung im Europäischen Museum für Modernes Glas in Rödental statt. Der Rundgang führt zu Exponaten von Ann Wolff, Uta Majmudar, Anna Mlasowsky, Krista Israel und Ioana Stelea. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich; ein Mund-NasenSchutz ist zu tragen. Kommende Termine werden auf glasmuseum.kunstsammlungen-coburg.de veröffentlicht. red