Ein Themenabend unter dem Motto "In Liebe und Wut - Demenz annehmen und verstehen" findet als Teil der Vortragsreihe des Landkreises Bad Kissingen am 16. September ab 18.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Platz statt. Gerade in Zeiten von Corona seien pflegende Angehörige von Menschen mit Demenz an ihre Grenzen gestoßen, weil Unterstützungen wie Tagespflege, Betreuungsgruppen oder hauswirtschaftliche Dienste kaum oder gar nicht mehr angeboten werden durften, heißt es in einer Pressemitteilung des Landkreises Bad Kissingen.

Diese Umstände lockern sich nun wieder, hinterlassen aber bei vielen Spuren der Anstrengung. Denn auch ohne die Corona- Einschränkungen sind das Zusammenleben und die Versorgung von Menschen mit Demenz eine große Herausforderung. Konflikte sind vorprogrammiert, weil die Kommunikation sich verändert, Dinge gesucht werden, gegenseitiges Verständnis entweder nicht mehr möglich ist oder auf der Strecke bleibt.

Was können Angehörige tun?

Warum ist das so, und was können Angehörige sowie Betroffene tun, um die Situation zu entspannen? Darauf gibt der Themenabend "In Liebe und Wut - Demenz annehmen und verstehen" Antwort, der im evangelischen Gemeindehaus Geroda-Platz, Kirchweg 5 stattfindet. Organisiert wird er vom Regionalmanagement des Landkreises Bad Kissingen.

Der Themenabend besteht zum einen aus einem Informationsteil mit Vortragscharakter, der auf kritische Situationen im Zusammenleben mit Menschen mit Demenz eingeht. Zum anderen bietet der Themenabend Raum für Fragen und einen persönlichen Austausch: Was ist mit der Liebe zum demenzkranken Menschen und was mit der Wut auf die Situation und die Anstrengung? Dazu können sich die Teilnehmer des Abends austauschen und Tipps geben. Die Besucher erfahren, wie Konflikte vielleicht gar nicht erst entstehen. Ein Ansatz ist das Verstehen der erkrankten Menschen: Warum verhält sich ein/e Demenzkranke/r so und nicht anders und wie geht die Umwelt damit positiv um? Welche Formen der Unterstützung gibt es und wo, und wie erhalte ich (auch finanzielle) Unterstützung? Der Abend ist kostenfrei.

Eine Anmeldung ist aufgrund der Corona-Prävention unbedingt erforderlich. Diese kann erfolgen unter Tel.: 0971/ 801 5151 sowie per E-Mail: antje.rink@kg.de. red