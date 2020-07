Thema Veruntreuungen: gutes Zeugnis für die Handwerkskammer

Die Vollversammlung der Handwerkskammer für Oberfranken hat sich in ihrer Frühjahrssitzung erneut mit den Veruntreuungen rund um die Gewerbe-Treuhand Oberfranken Steuerberatungsgesellschaft mbH (GTO) befasst. Nachdem in einer außerordentlichen Sitzung im April die Weichen für eine erfolgreiche Fortführung des Unternehmens gestellt worden waren, ging es diesmal erneut um die lückenlose Aufklärung der Vorkommnisse. Dabei stellte der eigens aus der Vollversammlung gegründete Ausschuss GTO der Handwerkskammer in einem Zwischenbericht ein gutes Zeugnis aus. "Wir wurden bei unserer Arbeit in allen Belangen unterstützt, wir konnten alle Unterlagen einsehen und alle Fragen wurden von Präsidium und Geschäftsleitung offen und transparent beantwortet", sagte der Vorsitzende des GTO-Ausschusses, Andreas Tröger, Obermeister der Kfz-Innung Oberfranken.

Ebenso groß ist das Interesse der Vollversammlung, deutliche Signale an das Handwerk in Oberfranken zu senden. Daher beschlossen die Mitglieder mehrheitlich, die Beschlussfassung über die Jahresrechnung 2019, die ursprünglich zur Abnahme anstand, auf die Herbstsitzung zu vertagen und bis dahin die üblicherweise alle vier Jahre stattfindende externe Prüfung der Jahresrechnung 2019 vorzuziehen.

HWK-Präsident Thomas Zimmer ging auf die Lage des Handwerks in der Pandemie ein. "Wir haben uns sehr gefreut, dass erkannt wurde, wie wichtig das Handwerk für die regionalen Wirtschaftskreisläufe ist und es vielfach als systemrelevant eingestuft wurde", betonte Zimmer. Jetzt müssten dieser Einschätzung aber auch die entsprechenden politischen Taten folgen. "Auch wenn die Soforthilfen ein wichtiger und richtiger Schritt waren und auch das Konjunkturpaket viele gute Impulse zu setzen scheint - die konkrete Ausgestaltung ist bei zahlreichen Punkten noch offen. Und viele Maßnahmen reichen nicht weit genug." So wäre es jetzt wichtig, zum Beispiel die Vorfälligkeit der Sozialversicherungsbeträge auf den Prüfstand zu stellen und die Stabilisierung dieser bei maximal 40 Prozent auch über 2021 hinaus zu sichern. red