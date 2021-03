Die nächste Sitzung des Marktgemeinderates Thurnau findet am Montag, 22. März, ab 19.30 Uhr in der Turnhalle der Grundschule Thurnau statt. Beraten werden unter anderem Kreditaufnahmen zur Tilgung im Haushaltsjahr 2021, das Haushaltskonsolidierungskonzept, die Realsteuerhebesätze 2021 sowie der Haushalt 2021 mit Investitionsprogramm zum Finanzplan 2020 bis 2024 und dem Wirtschaftsplan mit Investitionsplan des Eigenbetriebes "Marktwerke Thurnau". Die zweite Änderung des Bebauungsplanes "Sportgelände in Thurnau" sowie ein Antrag der Dieter und Robert Weiss GbR auf Neubau eines Familienerlebnisparks mit Adventure Golf, Indoor-Attraktionen mit Kletterwand, einer offenen Außeneisbahn, Containerappartements, Bistro und Parkplätzen in der Gemarkung Thurnau, die Vergabe des Auftrages der Sanitärinstallationsarbeiten in der Grundschule Thurnau sowie die Verlegung des im April geplanten verkaufsoffenen Sonntags stehen ebenfalls auf der Agenda des Gemeinderates. red