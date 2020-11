Die Theatergruppe des ASV Niederndorf teilt "schweren Herzens" mit, dass es in diesem Jahr keine Aufführungen geben wird. Schon im Frühjahr habe man sich dazu entschlossen, die Saison abzusagen. Rückblickend sei das für alle Beteiligten die beste Entscheidung gewesen, da die Beschränkungen im November der Theatergruppe sowieso einen Strich durch die Rechnung gemacht hätten. Die Gesundheit der Schauspieler, Regisseure, Helfer und Zuschauer stehe an erster Stelle.

Dieses Jahr hätte gemeinsam mit dem "Cantus Vox"-Chor das 125. Jubiläum des Vereins gefeiert werden sollen. Das geplante Jubiläumsstück wird im November 2021 nachgeholt. Trotzdem sei man sehr traurig darüber, das Publikum gerade in dieser schwierigen Zeit nicht mit einem humorvollen Stück zum Lachen bringen zu können. Die Theatergruppe dankt ihren treuen Fans, die sie immer unterstützen und auch in diesem Jahr schon fleißig nach den Aufführungsterminen gefragt haben. Man hoffe, sie in der nächsten Saison wieder in Niederndorf begrüßen zu dürfen. vs