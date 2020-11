Nachdem Bund und Länder eine Verlängerung des Teil-Lockdowns bis zum 20. Dezember beschlossen haben, werden am Theater Erlangen in diesem Jahr keine Vorstellungen mehr stattfinden. Betroffen sind insbesondere der Hildegard-Knef-Liederabend "So oder so" und das Weihnachtsmärchen "In einem tiefen, dunklen Wald ...", die beide vor dem 20. Dezember Premiere gehabt hätten. Diese Produktionen werden nicht entfallen, sondern in jedem Fall zu einem späteren Zeitpunkt zur Aufführung kommen: "So oder so" voraussichtlich im Januar, das Märchen wird in der kommenden Spielzeit wie gewohnt für Schulklassen und Familien im November und Dezember aufgeführt. Karteninhaber werden in den kommenden Tagen kontaktiert, um eine zügige Rückabwicklung zu ermöglichen. Im Dezember gibt es ein umfangreiches digitales Angebot, darunter eine Weihnachtslesung am 4. Advent. Das Theater stellt sich darauf ein, den Spielbetrieb im Januar wieder aufzunehmen. Karten für diese Termine sind ausschließlich über die Theaterkasse erhältlich. Mehr unter www.theater-erlangen.de. red