Theater "Kuckucksheim" spielt in der Fortuna

Mit der beginnenden Spielzeit endet das Jubiläumsjahr "30 Jahre Kuckucksheim". Auch in diesen schwierigen Zeiten präsentieren Stefan Kügel und seine Mitstreiter einen abwechslungsreichen und unterhaltsamen Spielplan. Da die Puppenspieler in ihrem kleinen Theater bei den momentanen Bestimmungen und den nötigen Sicherheitsabständen viel zu wenig Platz haben und kaum spielen könnten, ziehen sie im Herbst und Winter in die Fortuna Kulturfabrik nach Höchstadt. Dort werden sie ihre Stücke für Kinder, Jugendliche und Erwachsene zeigen. Auch für die Uraufführung der neuen Produktion "Galaxia" haben sie einen Spielort gefunden: Das Stück wird seine Premiere im Z-Bau in Nürnberg feiern. Am Freitag, 18. September, steht um 20 Uhr in der Fortuna der fränkische Western "Glopf an die Himmelstür" auf dem Programm. Der Spielplan ist nur auf der Internetseite www.kuckucksheim.de veröffentlicht. Da die Bestimmungen einen bargeldlosen Verkauf der Tickets vorsehen, ist es notwendig, Karten über das Online-Portal des Theaters zu bestellen und zu bezahlen. Foto: privat