Alfred Büttner gastiert am Samstag, 8. August, ab 16 Uhr mit seinem "Theater aus dem Korb" im Schlosshof des Deutschordensschlosses in Münnerstadt. Der Eintritt ist frei, dennoch sollen sich die Besucher anmelden.

Beim Korbtheater sind die Bühnen aus Weidengeflecht: Sie sind nicht nur Schauplatz unvergleichlicher Geschichten, sondern beheimaten in ihrem Inneren alles, was ein Theater braucht: phantasievolle Figuren, aufwendige Requisiten und jede Menge Technik.

Im Stück "Ein Schnabel voller Glück" geht es um Enterich Fred Schnabel, der hoch hinaus will. Endlich fliegen können wie ein Adler - das ist, wovon er träumt. Doch schon klingelt der Wecker, die Nacht ist vorbei und der Traum ist aus. Aber ist er das wirklich? Schließlich fehlen Fred nur ein paar Federn und er könnte alles wahr werden lassen.

So watschelt er neugierig in die Welt, um genau dieses Glück vom Fliegen vielleicht auf andere Weise zu entdecken. Natürlich hätte er dabei nie mit solch turbulenten Schwierigkeiten gerechnet. Fred hat alle Flügel voll zu tun, seinen Traum nicht aus den Augen zu verlieren. Noch in diesem Stück will er das Glück finden. Endlich fliegen, unbedingt.

Weitere Informationen und Anmeldung unter www.muennerstadt.de/freizeit-tourismus/ferienprogramm-2020/ein-schnabel-voller-glueck/.