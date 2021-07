Mit "Der Heiratsantrag" und "Der Bär" bietet die Studiobühne Bayreuth gleich zwei Scherze in einem Akt von Anton Tschechow an. Premiere ist am Samstag, 24. Juli, um 20 Uhr auf der Bühne am Wasserturm in der Bayreuther Eremitage. Weitere Aufführungstermine sind am 28. und 30. Juli sowie am 1., 4., 5., 10., 12., 14., 18., 19. und 21. August. red