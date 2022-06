Mit Witz, Charme und Temperament fegen die drei gestandenen Profi-Musikerinnen "The Wonderfrolleins" durchs deutsche Wirtschaftswunder der 50er und frühen 60er Jahre und reißen schon nach wenigen Takten ihr Publikum mit. Hinein geht es in die Zeit von Connie und Catharina, von Caprifischern & Caprihosen und natürlich von Heimatfilmen & Halbstarken. So bunt wie ihre Petticoatkleider ist auch das Programm der "Wonderfrolleins", welches von Andrea Paredes Montes (Leadgesang, Gitarre), Lexi Rumpel (Bass, Gesang) und Isabelle Bodenseh (Querflöte, Percussion, Gesang) höchst originell und virtuos gestaltet wird. Verstärkt wird das Frolleintrio durch den Schlagzeuger Rainer Rumpel, alias Don Giorgio.

Kulturbunt präsentiert das Trio am Freitag, 1. Juli, auf der Museumsinsel an der Turnhouter Straße. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr.

Karten gibt es im Vorverkauf ab 20. Juni im Bunten Buchladen, Tel.: 09732/5833. red