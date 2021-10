"The Swag Family", das Hip-Hop-Meisterschaftsteam aus Bad Neustadt und Bad Kissingen trat bei der TAF Deutschen Hip-Hop-Meisterschaft in Zwickau an und holte sich den Deutschen Titel. Gut eineinhalb Jahre ist es her, dass Trainer Tristan Kempf mit seiner Hip-Hop-Meisterschaftsgruppe "The Swag Family" an einer Meisterschaft teilnehmen konnte. Nach einer siebenmonatigen Trainingspause startete "The Swag Family" im Juni wieder mit dem Training, mit dem Ziel so schnell wie möglich wieder in das Turniergeschehen einzusteigen, um sich Qualifikationsplätze für die Hip-Hop-Weltmeisterschaft zu sichern. Im September war es soweit. Mit 30 Tänzern fuhr Tristan Kempf nach Zwickau zur TAF Deutschen Hip-Hop-Meisterschaft, um in verschiedenen Kategorien und Altersgruppen dem Deutschen Meistertitel näher zu kommen und sich einen der begehrten Startplätze für die IDO Hip-Hop-Weltmeisterschaft zu ergattern, und dies gelang. "T.S.C.", die Adult Smallgroup, erkämpfte sich den Titel "TAF Deutscher Meister 2021" in der Kategorie Erwachsenengruppen. Daneben wurden viele weitere überragende Platzierungen erlangt. Zweimal TAF Deutscher Vize-Meister gab es für "TheSwagKIDZ" in der Kategorie Kindergruppen und für Leonie Huntoon & Jaqueline Kolb in der Kategorie Junioren-Duo. Dreimal holten sie sich den 3. Platz mit Mila Ruhmann & Luisa Messerschmidt bei den Kinder Duos, mit L.S.C. in der Kategorie Juniorengruppen und German Tjurikov bei den Junioren Solo Boys. "The Swag", die Adult Formation erkämpfte sich den 4. Platz in der Kategorie Erwachsenen-Formation Marija Kostoska & Florian Kleiner holten sich den 5. Platz und Samanta Prerovska & Evelin Sesler den 6. Platz in der Kategorie Erwachsenen-Duo. red