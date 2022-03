Am Mittwoch, 30. März, ab 20 Uhr gibt es im Kaminzimmer des Theaters Schloss Maßbach Vorstellungen im Rahmen der Besonderen Reihe "Texte von uns". Die Coronazeit hat das Ensemble immer wieder für Fortbildungen genutzt.

Im Jahr 2020 stellte der Theaterautor Kristo Sagor seinen sprachlichen und dramatischen Werkzeugkasten vor, in einem von der Autorin Agnes Gerstenberg geleiteten Workshop ging es im Mai 2021 um Dramatisierungen von Prosastoffen. Poetry-Slammerin Anna Teufel förderte in ihrem Workshop im November 2021 weitere Texte zu Tage. Der Eintritt kostet 10 Euro, ermäßigt 6 Euro. Der Erlös geht an die Ukraine-Nothilfe von Space-Eye. red