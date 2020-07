Teuschnitzaue - Naturschutz ist etwas anderes

Zum Thema Teuschnitzaue: Erst kürzlich konnte man das Märchen vom gelungenen Naturschutz in der Teuschnitzaue lesen, zumindest laut der Lobgesänge aus dem Rathaus. Die Selbstbeweihräucherung soll wohl in erster Linie die unbeschreiblich nutzlose und kostenintensive Mär aus der Hochburg des Schildbürgertums verdunkeln. Geht man chronologisch vor, steht man zunächst vor der Frage, wie es überhaupt zu einem so großen und umfangreichen Areal gekommen ist.

Nun, die Antwort darauf zeigt auf, nix ist zu nutzlos, wenn sich eine Behörde einen Vorteil damit schaffen kann. Um sich dieses Areal unter den Nagel zu reißen, wurde sich des Instruments der Flurbereinigung bedient. Viele werden jetzt denken: "Wie bitte, Flurbereinigung - wurde die nicht wegen des Widerspruches zum Wohle der Natur abgeschafft?" Das ist so weit schon richtig - nur halt in Teuschnitz läuft die Geschichte anders. Selbst jetzt schreckt man nicht davor zurück, Anliegern in der Teuschnitzaue mit Enteignung zu drohen, sollten diese nicht mit den geplanten Naturschutzmaßnahmen einverstanden sein.

Sieht man genauer hin, wird man schnell feststellen, dass gerade die verantwortlichen Personen ihre eigenen Interessen über den Naturschutz stellen und Grundstücke zum Eigennutz mitten in der Teuschnitzaue trotz Flurbereinigung behalten haben. Vetternwirtschaft ist ein zu schwaches Wort dafür, ich denke dabei an Korruption.

Über den Sinn und Unsinn zur Lage des gewählten Gebietes kann sich jeder selbst Gedanken machen. Bei uns wird solch ein Gebiet direkt anschließend an die Ortsgrenzen angelegt, also dorthin, wo Landwirtschaft und Landnutzung hauptsächlich betrieben werden. Dass es aber genau diese Landwirtschaft und Landnutzung gewesen sind, die über lange Zeit das Landschaftsbild geprägt und zu dem gemacht haben, was jetzt durch unsinnigen Aktionismus unter dem Deckmantel des Naturschutzes zerstört wird, wird verschwiegen.

Wie tief und ernst Naturschutz in Teuschnitz tatsächlich ist, zeigt sich am Beispiel des Schlossgartens. Da standen mal altehrwürdige 30 Meter hohe Kastanien. Diese prägten das Bild des Stadtkernes nachhaltig und waren fast Wahrzeichen, um das uns viele Gemeinden beneiden würden. Die Bäume haben Industrialisierung und Kriege überstanden und überlebt - den Naturschutz hier im Ort nicht. Nach wie vor verweigert man sich einer Baumschutzverordnung wie sie fast landesweit flächendeckend vorhanden ist. Naturschutz ist schon eine feine Sache, wenn man ihn missbräuchlich zur Erfüllung der eigenen Utopie nutzen kann.

Zurück zur Au. In Zeiten ohne blindwütigen Naturschutz waren alljährlich viele Feldlerchen als Brutgäste in den Frühlings- und Sommermonaten allgegenwärtig. Tatsächlich brüstet man sich nun damit, den Bestand an diesen "Wiesenbrütern" auf nunmehr fünf Brutpaare geschrumpft zu haben. Wie groß wird erst die Feier, hat man diesen europaweit unter Schutz stehenden Vogel erst gänzlich vertrieben. Es ist beileibe kein Einzelfall. Der Bachlauf Teuschnitz mit all seinen seltenen Fischen und Kleintierarten fällt ebenfalls als Kollateralschaden dem Umweltschutz zum Opfer, genau wie dort die restliche Natur. Sie fragen, wie das geht und sein kann. Naja, bei manchen oder vielen der selbst ernannten Fachleute und Umweltschützer reicht das "Fachwissen" nur bis A - wie Arnika eben! Aktuell findet die Heuernte statt, und ja, die Spione sind wieder da. Mit Fernrohren und sonstigem Überwachungsequipment sieht man sie jetzt wieder auf den Wegen in der Teuschnitzaue herumlungern, es könnte jemand so schamlos sein und eine der hochheiligen Arnika pflücken oder gar einen Tag zu bald das Gras mähen. Als Bürokrat weiß man es schließlich besser, wann die beste Zeit zum Heumachen ist, was macht schon ein wenig Regen aus. Es waren Bürger aus Teuschnitz, die hier seit Hunderten von Jahren lebten und durch ihrer Hände Arbeit unsere Natur zu dem machten, was Ortsfremde nun glauben, schützen zu müssen, und dabei mit dem Hintern einreißen. Die Bürger hier wissen um diese Tatsache und belächeln solch kostenintensiven Quatsch. Nach den letzten beiden Jahrzehnten ist man schließlich einiges gewohnt. Ralf Neubauer Teuschnitz