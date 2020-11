Mal kurz "eingekauft" bei einem Autohändler in Bad Königshofen haben am Wochenende unbekannte Autodiebe, das nötige Kleingeld von rund 27 000 Euro hatten sie indes nicht dabei. Wie das Polizeipräsidium Unterfranken meldet, entwendeten die Unbekannten einen grau-silbernen Ford Ranger Limited 2,2 L vom Firmengelände eines Autohauses in der Bamberger Straße. Die Polizei grenzt den Zeitraum auf Samstagmittag bis Montagmorgen ein. Der Wagen hat einen Wert in Höhe von über 27 000 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen gehen die Ermittler davon aus, dass die Diebe die ebenfalls gestohlenen Kennzeichen NES-GH108 an dem Ford angebracht haben, um auf der Flucht nicht unnötig aufzufallen. Die Polizeistation Bad Königshofen bittet nun Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, diese unter Tel.: 09761/906 130 zu melden. pol