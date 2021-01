Ab Montag, 25. Januar, befindet sich die Corona-Teststrecke im Landkreis Kronach in neuen Händen. Zu diesem Zeitpunkt übernimmt der externe Anbieter "Vitolus" die vorhandene Infrastruktur des Landkreises für Corona-Abstriche in der Industriestraße in Kronach, teilte das Landratsamt gestern mit.

Bürger, die einen Corona-Abstrich ab der kommenden Woche benötigen, können sich ab sofort über das Onlineportal des neuen Betreibers (https://www.vitolus.de/kronach) registrieren. Sollte die Möglichkeit einer elektronischen Anmeldung nicht gegeben sein, ist alternativ eine telefonische Anmeldung möglich. Die Hotline des Betreibers für telefonische Anmeldungen ist von Montag bis Freitag in der Zeit von 10 bis 18 Uhr unter der Rufnummer 089/904212661 erreichbar.

Mit FFP2-Maske zum Test

Das Testzentrum befindet sich auch weiterhin in der Industriestraße in Kronach (Parkplatz gegenüber der Firma Loewe). Es ist notwendig, zum Abstrich mit einer FFP2-Maske zu erscheinen. Mitgebracht werden muss ein Lichtbildausweis, wobei eine Versichertenkarte und die Online-Terminbestätigung nicht vorgelegt werden müssen. Zudem wird darauf hingewiesen, dass 15 Minuten vor dem Test nicht gegessen, getrunken oder geraucht werden soll. Die Befundübermittlung durch das Labor an die Probanden erfolgt per E-Mail oder SMS. Sollten die digitalen Zustellwege nicht möglich sein, erfolgt diese per Post.

Testungen, die noch bis einschließlich Freitag, 22. Januar, durchgeführt werden müssen, können weiterhin über das Gesundheitsamt unter der Telefonnummer 09261/678-777 angemeldet werden. red