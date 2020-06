Terrassen- Therme öffnet wieder

Bad Colberg — Nach der Öffnung der Median-Klinik Bad Colberg nimmt die Thüringer Terrassentherme am 15. Juli wieder ihren Betrieb auf. Das beliebte Bad, das seit Mitte März geschlossen war, kann allerdings nur einen eingeschränkten Betrieb unter hohen Hygiene-Auflagen möglich machen. "Wir müssen uns strikt an die Vorgaben des Landes Thüringen halten und haben zur Umsetzung ein eigenes Hygienekonzept entwickelt, um unsere Gäste wieder begrüßen zu können", berichtet Sebastian Linsler, Kaufmännischer Leiter der Median-Klinik Bad Colberg, zu der die Therme gehört, in einer Pressemitteilung. Es beinhaltet neben den Abstandsregeln und dem Tragen eines Mund- und Nasenschutzes vor allem Einschränkungen bei der Besucherzahl und auch bei den verfügbaren Leistungen. So müssen Dampfbäder und Niedrig-Temperatur-Saunen geschlossen bleiben, Leihartikel werden nicht ausgegeben. Die Cafeteria wird aber am 15. Juli auch wieder geöffnet. red