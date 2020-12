Das Bayerische Rote Kreuz (BRK) hat für Dezember folgende Blutspende-Termine geplant: Montag, 7. Dezember, in Kronach von 17 bis 21 Uhr in der Pestalozzischule, am Montag, 21. Dezember, in Nordhalben in der Nordwaldhalle von 17 bis 20 Uhr, am Mittwoch, 23. Dezember, in Küps von 16 bis 20 Uhr in der Turn- und Festhalle und in Pressig am Mittwoch, 23. Dezember, von 17 bis 20 Uhr in der Grund- und Mittelschule. Es wird aufgrund der aktuellen Situation dringend empfohlen, sich kurz vor dem Blutspendetermin nochmals zu informieren, ob und wann der Termin stattfindet. Alle Termine sowie eventuelle Änderungen in Zeiten von Corona sind unter Telefon 0800/1194911 zwischen 8 und 17 Uhr oder unter www.blutspendedienst.com tagesaktuell abrufbar. red