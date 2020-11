Auch der Kunstverein muss sich wegen des erneuten Lockdowns umorientieren und hat nun eine Art terminlichen Fahrplan erstellt - natürlich unter Corona-Vorbehalt, wie der Zweite Vorsitzende Reinhard Heinritz mitteilt. So wird die Jahresausstellung mit den Arbeiten der 165 Mitglieder verschoben. Neuer Termin für den Start ist Mittwoch, 2. Dezember, um 14 Uhr (ohne weitere Veranstaltung). Die Schau läuft bis Sonntag, 27. Dezember, 17 Uhr, und ist zu den üblichen Öffnungszeiten zu besichtigen. An Heiligabend und am 25. Dezember ist geschlossen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, ist von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Die Abholung der eingereichten Arbeiten ist am Sonntag, 27. Dezember, von 10 bis 17 Uhr oder alternativ am Montag, 28. Dezember, von 15 bis 17 Uhr (letzter Termin; Lagerung ist leider nicht möglich) vorgesehen. Falls die Jahresausstellung im Dezember nicht geöffnet werden kann, muss sie leider ganz entfallen. Das Jahr 2021 ist bereits durchgeplant. Als kleiner Ersatz wird auf der Internetseite www.kunstverein-coburg.de ab Dezember ein virtueller Rundgang abrufbar sein. Schon jetzt kann man dort (unter "Publikationen") das neue "Forum Kunst"-Magazin nachlesen. Dort finden sich eine Vorschau auf das Ausstellungsprogramm für 2021 sowie ein Bericht über vielversprechende neue Partnerschaften des Kunstvereins. Dazu gehört die neue "Außenstelle" des Kunstvereins in der Markthalle am Albertsplatz zusammen mit "Design findet statt". Eine kleine Ausstellung mit Arbeiten von Anina Göpel ist, wenn es die Umstände erlauben, ab Dezember in der Markthalle zu sehen ("Kunst findet Stadt"). red