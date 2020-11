Die Pfarreiengemeinschaft Hammelburg hat die Termine der nächsten Erstkommunionfeiern für die Jahre 2021 und 2022 festgelegt. Gerade um den Eltern Planungssicherheit zu geben, wird bereits bis ins Jahr 2022 hinein eine Festlegung der Termine angestrebt, heißt es in der Mitteilung aus dem Pfarramt. Die Erstkommunionfeiern 2021 finden in Hammelburg am Weißen Sonntag, 11. April 2021, um 10.30 Uhr, in Untereschenbach am Samstag, 17. April 2021, um 19 Uhr im Gemeindegottesdienst, in Obererthal am Sonntag, 18. April 2021, um 10.30 Uhr und in Obereschenbach am Sonntag, 25. April 2021, um 10.30 Uhr statt.

Die Erstkommunionfeiern im Jahr 2022 sind in Hammelburg am Weißen Sonntag, 24. April 2022, um 10.30 Uhr, in Untererthal am Sonntag, 1. Mai 2022, um 10.30 Uhr, in Pfaffenhausen am Sonntag, 8. Mai 2022, um 10.30 Uhr und in Gauaschach am Sonntag, 15. Mai 2022, um 9 Uhr im Gemeindegottesdienst geplant. sek