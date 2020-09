Das katholische Pfarramt St. Kilian gibt folgende Termine bekannt: Am Dienstag, 22. September, um 19 Uhr findet im Saal Geldner in Loffeld ein Gottesdienst statt. Bei der Kolpingsfamilie zeigt am Dienstag, 22. September, um 19 Uhr im Pfarrsaal Andreas Kernen seinen Film "Rund um den Kordigast". Aus Platzgründen wird um telefonische Anmeldung unter 09573/3989 (W. Butz) gebeten. Am Freitag, 25. September, findet um 18 Uhr in Wolfsdorf ein Gottesdienst im Freien an der Kapelle statt. Die Spätschicht "Denk an Dich und lass den Rest mal ruhen" mit der Band "Viels@itig" wird am Freitag, 25. September, um 19 Uhr auf der Seebühne im Kurpark abgehalten. Der für Samstag, 26. September, geplante Gottesdienst in der Kilianskirche für die verstorbenen Mitglieder des Frauenbunds wird auf Samstag, 24. Oktober, um 18 Uhr verschoben. Die Kur- und Urlauberseelsorge lädt am Mittwoch, 23. September, um 20.30 Uhr zur Bad Staffelsteiner Nachtmusik - "Zauber des Barocks" - Musik für Flöte und Orgel, ein. Susi Schliefer und Klaus Bormann führen durch das Programm. red