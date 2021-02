Der Inzidenzwert fällt weiter. Am Montag lagen im Landkreis Bad Kissingen zwei neue Coronafälle vor. Aktuell sind 92 Menschen mit dem Virus infiziert, gegenüber dem Vortag sind fünf weitere Personen genesen, teilt das Landratsamt Bad Kissingen mit. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt nach Berechnung des Staatlichen Gesundheitsamtes 32,0. Bisher sind im Landkreis Bad Kissingen insgesamt 2226 Coronafälle bestätigt. Als gesundet gelten 2054 Personen. 80 Personen, die positiv auf Covid-19 getestet waren, sind verstorben. 207 Kontaktpersonen befinden sich aktuell in Quarantäne, stationär behandelt werden neun Personen.

Die Zahl der aktuell Infizierten teilt sich wie folgt auf die Altlandkreise auf: Bad Kissingen (34) Hammelburg (30), Bad Brückenau (28).

Bisher wurden insgesamt 3810 Landkreis-Bürger*innen erstgeimpft, bei 1956 Personen konnte bereits die zweite Impfung durchgeführt werden.Die nächtliche Ausgangssperre bleibt im Landkreis Bad Kissingen vorerst bestehen, allerdings von 22 Uhr (statt bisher 21 Uhr) bis 5 Uhr, teilt das Landratsamt weiter mit. Der gänzliche Entfall der Ausgangssperre setzt voraus, dass die 7-Tages-Inzidenz an sieben Tagen in Folge den Wert von 100 nicht überschreitet. Im Landkreis liegt die Inzidenz seit dem 10. Februar in diesem Bereich. red