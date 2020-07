Telekom versorgt "Maro" mit LTE-Technik

Die neue LTE-Technik wird voraussichtlich ab dem vierten Quartal 2021 in Maroldsweisach verfügbar sein. Die beiden Orte Birkenfeld und Dippach erhalten LTE-Versorgung durch die Telekom, wie das Unternehmen dieser Tage mitteilte.

Die Gemeinde Maroldsweisach wird bald optimal mit LTE-Mobilfunk versorgt sein. Der neue LTE-Standort soll voraussichtlich im vierten Quartal 2021 stehen und funken. Vor allem die beiden Dörfer Birkenfeld und Dippach profitieren nach den Angaben der Telekom von dem neuen Standort.

Die Gemeinde Maroldsweisach hatte sich an der Telekom-Aktion "Wir jagen Funklöcher" beteiligt. Jetzt hat das Unternehmen nach eigenen Angaben der Gemeinde eine Absage zugeschickt. Darin erklärt es, dass Maroldsweisach nicht weiter bei "Wir jagen Funklöcher" berücksichtigt wird, weil es im Rahmen des Standard-Ausbauprogramms des Unternehmens ohnehin eine bessere Mobilfunkversorgung erhalten wird. Vor einiger Zeit hatte die Telekom die Aktion "Wir jagen Funklöcher" gestartet. Ziel war es, auch abseits des Regelausbaus Funklöcher zu schließen. Aufgrund der großen Anzahl an Bewerbungen verdoppelte die Telekom die Anzahl der Gewinner von 50 auf 100. Im Juni gab das Unternehmen bekannt, weitere 180 Bewerbungen in das Ausbauprogramm für 2021/ 2022 aufzunehmen. Insgesamt hatten sich bundesweit 539 Kommunen daran beteiligt. red