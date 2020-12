In deutschen Haushalten gehen mehr als 85 Prozent des gesamten Energieverbrauchs auf das Konto der Heizung, um die Räume und das Wasser zu erwärmen. Für Mieter und Hausbesitzer gilt deshalb: Wer effektiv Energie sparen will, sollte der Heizung besondere Beachtung schenken. So lassen sich die Heizkosten um mehrere Hundert Euro pro Jahr senken, ohne auf Komfort verzichten oder frieren zu müssen.

Wie dies gelingt, kann im Rahmen einer telefonischen Energieberatung durch das Landratsamt Lichtenfels geklärt werden. Am Mittwoch, 16. Dezember, findet diese kostenlose Beratung statt. Eine Anmeldung ist zwingend erforderlich.

Viele Optimierungsmöglichkeiten

Neben dem hydraulischen Abgleich des Heizungssystems und dem Einbau von hocheffizienten Umwälzpumpen lassen sich auch mit wenig Aufwand und geringen Investitionen Heizkosten sparen: So sollten nachts Jalousien, Vorhänge und Rollos geschlossen bleiben, Fenster abgedichtet oder eine Dämmung hinter den Heizkörpern in Heizungsnischen angebracht werden. Die Entlüftung der Heizkörper und der Einbau elektronischer Thermostate sorgen für eine weitere Optimierung der Energienutzung.

Was konkret geschehen kann, ist bei der kostenlosen Energieberatung des Landratsamtes zu erfahren. Auch Fragen zu energetischen Sanierungsmaßnahmen oder zur Heizungserneuerung können bei dieser Gelegenheit erörtert werden. Außerdem informiert der Energieberater neutral über aktuelle Fördermöglichkeiten und günstige Finanzierungsangebote von staatlicher Seite.

Die Energieberatung am Mittwoch, 16. Dezember, findet von 12 bis 17 Uhr statt. Nach Anmeldung erfolgt zur vereinbarten Zeit ein Anruf durch den Energieberater.

Terminvereinbarung

Nähere Einzelheiten sowie Termine zur Bürgerberatung sind im Umweltzentrum des Landratsamtes unter der Telefonnummer 09571/18250 erhältlich.

Weitere Informationen gibt es auch auf der Homepage der "Sonnentage" unter www.lichtenfelser-sonnentage.de. red