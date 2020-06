Telefon-Sprechtag für Unternehmen

Der Export von oberfränkischen Produkten in alle Welt hat vor der Corona-Krise geboomt und wird nach der Krise laut Experten wieder an Fahrt aufnehmen. Das gleiche gilt für Importe. Damit im globalen Handel auch zukünftig eine reibungslose Abwicklung gewährleistet werden kann, muss eine Vielzahl von Bestimmungen und Besonderheiten beachtet werden.

Um Unternehmen und Existenzgründern bei ihren Import- und Exportgeschäften individuell zu unterstützen, bieten die Wirtschaftsförderungen von Stadt und Landkreis Bamberg in Kooperation mit der Industrie- und Handelskammer für Oberfranken Bayreuth einen kostenfreien Telefon-Sprechtag an und zwar am Mittwoch, 24. Juni.

Bei Interesse ist Rainer Keis von der Wirtschaftsförderung Landkreis Bamberg unter der Telefonnummer 0951/85-223 oder per E-Mail an rainer.keis@lra-ba.bayern.de zu kontaktieren. red