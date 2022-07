In der Pfarreiengemeinschaft Bad Bocklet wurden ehemalige Pfarrgemeinderäte verabschiedet, so eine Pressemeldung. Mit dem Wechsel zu den neuen Gemeindeteams geht teilweise eine Ära zu Ende. Viele der Ehrenamtlichen sicherten aber zu, den neuen Gemeindeteams weiter zur Seite zu stehen.

Das Seelsorgeteam dankt in Bad Bocklet Kilian Bauer für vier Jahre Einsatz im Pfarrgemeinderat. Lorenz Bocklet hatte sich 52 Jahre engagiert. Dafür wurde ihm die Ehrennadel des Bistums Würzburg verliehen. Der langjährige Küster Siegbert Holzheimer wurden ebenso verabschiedet, der seit fast 60 Jahren den Sakristeidienst ausgeführt hat. Ihm wurde die Ehrenmedaille des Meßnerverbandes verliehen. Für ihr langjähriges Engagement als Pfarrgemeinderatsvorsitzende bedankte sich das Gemeindeteam Aschach/ Großenbrach bei Gudrun Schmitt.

Der bisherige Pfarrgemeinderat in Steinach hatte sich aus verschiedenen Gründen entschieden, nach bis zu 24 Jahren ehrenamtlichem Einsatz nicht mehr anzutreten. In Windheim verabschiedeten sich aus dem Pfarrgemeinderat nach zwölf Jahren Christel Reuß, nach je 28 Jahren, davon 24 als Vorsitzende, Helga Hein sowie Alois Schlemmbach und nach 32 Jahren Rosi Müller. Es wurden Urkunden übergeben und Ehrennadeln des Bistums verliehen. Adelheid Back spiel t seit 82 Jahren die Orgel in Windheim. red