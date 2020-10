Mehrere Klamotten wollte eine 15-Jährige am Donnerstagnachmittag aus einem Bekleidungsgeschäft in der Mohrenstraße mitgehen lassen. Ihr Vorhaben flog allerdings auf, berichtet die Polizeiinspektion Coburg. Mit einigen Damenmodeartikeln begab sich das Mädchen in die Umkleide zur vermeintlichen Anprobe. Beim Verlassen der Kabine fiel einer Angestellten auf, dass die junge Frau weniger Kleidungsstücke in den Händen hielt als zuvor. Darauf angesprochen gab das Mädchen zu, eine gestohlene Leggins unter ihrer Jeans zur tragen. Bei der Anzeigenaufnahme vor Ort durch die Polizei stellte sich heraus, dass die 15-Jährige noch einen Damenslip und einen BH eines namhaften Modeherstellers trug, die sie ebenfalls mitgehen lassen wollte. Insgesamt hatte das Diebesgut einen Wert von knapp 100 Euro. Es folgt eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls. pol