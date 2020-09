Nach einem knappen halben Jahr stehen in der Landesliga Nordwest wieder Pflichtspiele an. Die 18 Vereine haben sich in der langen Corona-Pause auf dem Transfermarkt weitgehend zurückgehalten. Auch beim SV Friesen gibt es keine großen Veränderungen. Einem Neuzugang stehen drei Abgänge gegenüber. Der FC Coburg ist der einzige Verein, der am Kader keine Änderung vorgenommen hat, der aber mit einem neuen Trainer den Re-Start angeht.

Beim FC Lichtenfels verließ der erst zu Saisonbeginn vom FSV Unterleiterbach gekommene Sebastian Zillig den Verein zum Bayernligisten ATSV Erlangen, hat dort seinen Vertrag aber schon wieder aufgelöst. Der Langzeitverletzte Luca Ljevsic, der zuletzt im Mai 2019 das FCL-Trikot trug, gilt im Team des Trainergespanns Müller/Goller fast als Neuzugang. Neu sind aus der U19 des FC Eintracht Bamberg Alexander Dietz und Torwart Jan Kapitz (SpVgg Trunstadt). Da Stammtorhüter Christoph Kraus nicht mehr regelmäßig zur Verfügung steht, ist er eine gute Ergänzung.

Beim SV Euerbach/Kützberg gab es einen großen Personalumbruch. Die Unterfranken haben zehn Neuzugänge an Land gezogen, mussten aber auch 16 Spieler ziehen lassen. Bei den Neuen ist mit Vincent Waigand vom Bayernligisten TSV Großbardorf sowie Jannik Binder und Christoph Schmidt vom Regionalligisten TSV Aubstadt allerhand Qualität dabei.

Einiges getan hat sich auch beim TSV Unterpleichfeld. Vier Spieler wurden geholt, sechs gingen weg, wobei der Pass von Torjäger Pascal Kamolz weiter in Unterpleichfeld liegt.

Das übrige Transfergeschehen hielt sich in Grenzen. Ohne Abgänge blieben der TSV Lengfeld, die TG Höchberg, der TuS Röllbach und der FC Fuchsstadt. Der FC Geesdorf verlor seinen Torjäger Vincent Held an den Regionalligisten TSV Aubstadt. Dafür verpflichtete der FCG mit Nico Stephan einen Torhüter vom Zweitliga-Aufsteiger Würzburger Kickers.

Der SV Alemannia Haibach konnte sich mit Max Grünewald einen Regionalliga-Spieler von Viktoria Aschaffenburg angeln. Sieben Neuzugänge meldet der SV Memmelsdorf, fünf davon aus dem eigenen Nachwuchs. Die geplanten Abgänge von Pascal Schneider, Philipp Hörnes und Dominic Leim in die Bayernliga zur DJK Don Bosco Bamberg, sind nicht zustande gekommen, weil sie keine Freigabe erhalten hatten.

Ebenfalls nur Nachwuchstalente haben der TuS Röllbach und die TG Höchberg in ihre Kader aufgenommen. Der TSV Kleinrinderfeld konnte mit Tim Schlachter einen gestandenen Spieler aus Baden-Württemberg zurückholen. Die Transfers im Überblick:

FC Fuchsstadt (10. Platz) Trainer: Martin Halbig (wie bisher)

Zugänge: Laurenz Hartmann, Noah Weissenberger (beide eigene U19)

Abgänge: keine FC Geesdorf (3.) Trainer: Jannik Feidel (wie bisher)

Zugänge: Nico Stephan (Würzburger Kickers)

Abgänge: Ibrima Saine (TSV Sulzfeld), Vincent Held (TSV Aubstadt)

FC Lichtenfels (5.) Trainer: Christian Goller und Oliver Müller (wie bisher)

Zugänge: Jan Kapitz (SpVgg Trunstadt), Alexander Dietz (FC Eintracht Bamberg U19)

Abgänge: Jan Hetzel (pausiert), Sebastian Zillig (Ziel unbekannt)

ASV Rimpar (16.) Trainer: Marcel Heck (bisher Co-Trainer) für Harald Funsch (pausiert)

Zugänge: Julian Göbel (FC Gerolzhofen), Felix Bialas (Würzburger FV U19)

Abgänge: Martin Eck (SV Sonderhofen)

DJK Schwebenried/ Schwemmelsbach (9.) Trainer: Dominik Schönhöfer (wie bisher)

Zugänge: Nils Halbig (FT Schweinfurt)

Abgänge: Maximilian Müller (Ziel unbekannt)

FC Coburg (17.) Trainer: Lars Müller (bisher FC Coburg II) für Frederic Martin (pausiert)

Zugänge: keine

Abgänge: keine

FT Schweinfurt (4.) Trainer: Adrian Gahn (wie bisher)

Zugänge: Moriz Heusinger (TSV Großbardorf), Marcel Schmitt (SV Euerbach-Kützberg)

Abgänge: Felix Lehfer, Kai Hochrein (beide TSV Forst), Leander Dietrich (Ziel unbekannt), Nils Halbig (DJK Schwebenried/Schwemmelsbach)

SV Alemannia Haibach (2.) Trainer: Torsten Zeuch (wie bisher)

Zugänge: Max Grünewald (Viktoria Aschaffenburg), Oktay Sevim (Rot-Weiß Frankfurt)

Abgänge: Vicenzo Pazienza (FC Viktoria Kahl), Marco Wadel (Eintracht Leidersbach), Marvin Rehm (FC Germania Großkrotzenburg)

SV Euerbach/Kützberg (11.) Trainer: Julian Grell (wie bisher)

Zugänge: Vincent Waigand (TSV Großbardorf), Jannik Binder, Christoph Schmidt (beide TSV Aubstadt), Lenny Barth (TSV Großbardorf II), Luca Knöll, Nicolas Reinhart, Tim Stühler, Felix Wehner, Luis Wirth (alle FC Schweinfurt 05 U19), Jannis Mehler (JFG Euland-Region)

Abgänge: Nikos Bude (TSV Unterpleichfeld), Andreas Bauer (TSV Abtswind), Stefan Hahn (TSV Forst), Florin Popa (FC Bad Kissingen), Mariano Ozorio (TSV Poppenhausen/ Rhön), David Thomas (DJK Schweinfurt), Daniel Hey (TV Jahn Schweinfurt), Thomas Heinisch (Traustadt/Donnersd.), Marcel Schmitt (FT Schweinfurt), Lucian Murgoci (zurück nach Rumänien), Jan Schäfer, Ronaldo Mucaj, Raphael Rogers, Mohamad Ghanem, Constantin Brach, Pascal Stahl, Frederik Weiß (alle Ziel unbekannt)

SV Friesen (8.) Trainer: Armin Eck (wie bisher)

Zugänge: Lukas Riedel (VfL Frohnlach)

Abgänge: Johannes Emrich, Max-Laurin Thiele (beide FC Unter-/Oberrodach), Luis Te Kloot (FC Mitwitz)

SV Memmelsdorf (6.) Trainer: Gerd Schimmer (wie bisher)

Zugänge: Florian Schlick, Noah Kühm, Niklas Kühm, Yves Graf, Dennis Nguyen (alle eigene U19), Darius Bordea (ATSV Erlangen U19), Philipp Meier (JFG Leitenbachthal)

Abgänge: Nicolai Schwinn (SV DJK Tütschengereuth), Sebastian Ruschig (DJK Schnaid-Rothensand)

Vatan Spor Aschaffenburg (1.) Trainer: Peter Sprung (wie bisher)

Zugänge: Özgür Karacan (Spvgg Hüttengesäß)

Abgänge: Alex Molnar (Ziel unbekannt)

TG Höchberg (13.) Trainer: Thomas Kaiser (wie bisher)

Zugänge: Luca Gegenwarth, Philipp Glücker, Felix Thiele (alle Würzburger FV U19), Medin Ljajic (JFG Kreis Würzburg Süd-West), Friedrich Philipp-Messerschmidt (TSV Niedernhall)

Abgänge: keine

TSV Kleinrinderfeld (12.) Trainer: Tobias Jäger (wie bisher)

Zugänge: Felix Wörner (TSV Tauberbischofsheim), Jonas Böhnel (Würzburger FV U19), Tim Schlachter (FC Radolfzell)

Abgänge: Magnus Rentzsch (Trainer SV Veitshöchheim), Cosmin Andrei (Ziel unbekannt)

TSV Lengfeld (14.) Trainer: Michael Hochrein (wie bisher)

Zugänge: Dominik Dörr (FC Zuzenhausen II), Adrian Dürr (Bosporus Coburg)

Abgänge: Marvin Nicklaus (TSV Rottenbauer)

TSV Unterpleichfeld (7.) Trainer: Thomas Redelberger (SC Schwarzach) für Andreas Zehner (spielender Co-Trainer)

Zugänge: Hannes Zeidler (SG Oberpleichfeld), Matthias Linke (FC Fahr), Nikos Bude (SV Euerbach/Kützberg), Jonas Teske (Würzburger Kickers U19)

Abgänge: Johannes Dorsch (SG Buchbrunn-Mainstockheim), Michael Meyer (Würzburger Kickers II), Berat Suroji (SV Heidingsfeld Würzburg), Pascal Kamolz (Karriereende), Paul Karg, Benjamin Freund (beide FT Schweinfurt II)

TuS Röllbach (18.) Trainer: Michael Ball (zuletzt TSV Großheubach) und Simon Goldhammer (zuletzt SV Viktoria Aschaffenburg) für Albano Carneiro (FSV Frankfurt)

Zugänge: Tim Thorwart, Noah Stapf, Henning Bundschuh (alle Viktoria Aschaffenburg U19).

Abgänge: keine

VfL Frohnlach (15.) Trainer: Marcel Burkard (ASV Sassanfahrt) für Bastian Renk (SG Gundesldorf/Reitsch)

Zugänge: Egzon Babatinca (SV Pettstadt), Kai-Lars Fischer (SpVgg Erlangen)

Abgänge: Ludwig Scheler (TSV Sonnefeld), Lukas Riedel (SV Friesen), Daniel Oppel (TSV Grub am Forst), Bastian Renk (Spielertrainer SG Gundelsdorf / SV Reitsch), Lukas Schneider (ASV Vach) dme