Teammitglieder stellen Film vor

Junge Teammitglieder des Filmabenteuers "972 Breakdowns - Auf dem Landweg nach New York" stellen am 10. September um 19 Uhr im Lichtspiel Bamberg den Film persönlich vor. Darin geht es um eine Gruppe junger Künstler (Elisabeth, Anne und Johannes aus Thüringen, Efy aus Zypern und Kaupo aus Estland), die im September 2014 eine gewagte Expedition auf alten russischen Motorrädern auf dem Landweg nach New York starten. Nach fast drei Jahren, 43 000 Kilometern und 972 Pannen erreichen sie endlich New York City. Der Dokumentarfilm von Regisseur Daniel von Rüdiger lädt die Zuschauer ein, Landschaften, hilfsbereite Menschen, ungewöhnliche Übernachtungsorte und jede Menge Improvisation und Wagemut zu entdecken. Eine spannende Filmreise und einem Soundtrack mit der Musik von "0101". Zwei Reisende und der Regisseur Daniel sind zur Vorführung anwesend. Tickets gibt es unter www.lichtspielkino.de red