TCS-Herren 30 machen in Einzeln alles klar

Die Damen 50 und Herren 30 des TC Staffelstein bleiben weiter ohne Niederlage und verteidigten ihre Spitzenplätze. Die Herren 50 mussten hingegen eine weitere Niederlage hinnehmen.

Damen 50, Bezirksklasse 1

TC Staffelstein - TC Arzberg 6:0

Edeltraud Gebhardt und Sandra Nossek brachten ihr Team mit 2:0 in Vorsprung und als auch Inge Potzel und Lucie Wissel jeweils einen Zweisatzsieg nachlegten, war die Begegnung bereits nach den Einzeln entschieden. Im Doppel erkämpften sich Potzel/Wissel nach einem verlorenen zweiten Satz im Match-Tiebreak mit 10:7 den Punkt. Gebhardt/Nossek hatten ihre Gegnerinnen gut im Griff und machten das 6:0 perfekt.

Ergebnisse: Potzel - Greger 6:1, 6:3; Gebhardt - Geipel 6:1, 6:3, Wissel - Purucker 6:2, 6:3; Nossek - Schröpf 6:1, 6:1; Potzel/ Wissel - Greger/Geipel 6:1, 2:2, 10:7; Gebhardt/Nossek - Purucker/Schröpf 6:2,6:2

Herren 30, Bezirksklasse 1

TC Staffelstein -

TC Memmelsdorf 6:3

Die Herren 30 hatten mit dem TC Memmelsdorf ihren stärksten Konkurrenten zu Gast. Ralf Hetzel fokussierte sich auf lange Schläge und einen guten Return. Dies brachte ihm den 6:2, 6:2-Erfolg gegen J. Schlake. Auch Johannes Völker steuerte durch ein geduldiges Spiel einen wichtigen Punkt zum Gesamtsieg bei. Lange fand Kevin Rome nicht ins Spiel. Er machte zu viele Fehler. Nach dem Verlust des ersten Satzes reduzierte er seine Fehlerquote, glich aus und und entschied auch den Match-Tiebreak mit 10:8 für sich. Thomas Potzel knüpfte an seine guten Leistungen der letzten Spiele an und gewann dank druckvoller Vorhandschläge verdient. Klecker Oliver musste sich dem Druck seines Gegners in zwei Sätzen beugen. Mit einem sehr variantenreichen Spiel holte Manuel Fritsche den fünften und entscheidenden Punkt für seine Mannschaft. In den Doppeln zogen Rome/Fritsche im Match-Tiebreak mit 7:10 den Kürzeren. Klecker/Kümmel verloren deutlich. Lediglich Potzel/Hetzel siegten und sorgten für den 6:3-Endstand.

Ergebnisse: Rome - Schöfer 2:6, 6:1, 10:8; Hetzel - Schlake 6:2, 6:2; Potzel - Esser 6:4, 6:2; Fritsche - Fugmann 6:2, 7:5; Klecker - Köhler 4:6, 3:6; Völker - Schlapp 6:4, 6:1; Hetzel/Potzel - Schöfer/Esser 6:3, 6:1; Rome/Fritsche - Schlake/Fugmann 4:6, 6:4, 7:10; Klecker/Kümmel - Köhler/Schlapp 1:6, 1:6

Bezirksklasse 2, Herren 50

TSV Bindlach -

TC Staffelstein 7:2

Ersatzgeschwächt kassierten die Herren 50 des TCS eine deutliche Niederlage in Bindlach. Nicht zu seinem Spiel fand Richard Ellner, der deutlich unterlag. Axel Kohles hatte Pech mit Netzrollern gegen sich. Nach dem Verlust des ersten Satzes, glich er dank gutem Vor- und Rückhandspiels mit 6:0 aus, ehe er sich mit 7:10 im Match-Tiebreak geschlagen geben musste. Gottfried Schroeder verlor unglücklich mit 6:7, 4:6. Wagner Manfred holte Durchgang 1, musste sich aber im dritten beugen. Franz Wagner versuchte seinen Gegner aus dem Rhythmus zu bringen, unterlag jedoch. Armin Herbach setzte seine Laufstärke nicht in Punkte um und verlor. So stand bereits nach den Einzeln die Niederlage fest. Ellner/Herbach und Schroeder/M. Wagner betrieben Ergebniskosmetik. rl Ergebnisse: Scheffler - Ellner 6:2, 6:1; Burger - Kohles 6:4, 0:6, 10:7; Selesko - F. Wagner 6:3, 6:3; Siecora - Schroeder 7:6, 6:4; Weidmann - M. Wagner 3:6, 6:3, 10:6; Kellner - Herbach 6:0, 6:0; Scheffler/Selesko - Kohles/F. Wagner 6:0, 6:4; Siecora/Weidmann - Ellner/Herbach 4:6, 4:6; Kellner/Blätterlein (w.o.) - Schroeder/M. Wagner 3:6, w.o.