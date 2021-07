Der Tennis-Club Sonnefeld von 1978 feiert den größten sportlichen Erfolg seiner Vereinsgeschichte. Ohne Punktverlust wird die Herren-30-Mannschaft Meister der Bezirksliga Oberfranken und steigt in die Landesliga - Bayerns zweithöchste Spielklasse - auf.

Die am Wochenende beendete Sommersaison 2021 war wie schon die des Vorjahres geprägt von der Corona-Pandemie. Üblicherweise beginnen die Tennisvereine in Bayern Anfang Mai mit den Punktspielen der Mannschaftswettbewerbe. In diesem Jahr musste der Saisonstart jedoch auf Mitte Juni verschoben werden und so hatten auch die Sonnefelder Tennisspieler in den vergangenen Wochen ein äußerst sportliches Programm.

Dass dies mit dem Aufstieg in die Landesliga enden würde, damit hatte auch bei der ambitionierten Herren-30-Mannschaft keiner gerechnet. "Unser Ziel war es, die Klasse zu halten. Dass es jetzt sogar mit dem Aufstieg in die Landesliga geklappt hat, begeistert uns alle natürlich sehr", so Andreas Zang, Vorsitzender des TC Sonnefelds. "Unsere Vereinsmitglieder und auch alle übrigen Tennis- und Sportbegeisterten können sich schon jetzt auf tolle und hochklassige Spiele auf unserer schönen Oskar-Steiner-Tennisanlage in Sonnefeld freuen", so Zang weiter. Die Herren-30-Mannschaft mit Mannschaftsführer Sebastian Kuss spielte eine souveräne Saison ohne Punktverlust.

Am Aufstieg waren Jan Fuka, Sebastian Kuss, Marcel Hunger, Steffen Reinsch, Christian Schramm, Andreas Zang, Stephen Bauersachs und Timo Kreutzer beteilgt. Verletzungsbedingt nicht zum Einsatz kam Michael Meyer. bau