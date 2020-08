TC-Herren setzen sich knapp in Heiligenstadt durch

Die Herren des TC Staffelstein haben ihre Tennissaison mit einem knappen Sieg gegen den SC Markt Heiligenstadt beendet. Damit sicherten sie sich den zweiten Platz in der Bezirksklasse 2. Die Herren 30 hingegen mussten in der Bezirksklasse 1 ihre erste Saisonniederlage hinnehmen, stehen jedoch bereits als Meister fest.

Herren , Bezirksklasse 2

SC Markt Heiligenstadt -

TC Staffelstein 4:5

Sechs Match-Tiebreaks unterstreichen, wie knapp der Staffelsteiner Sieg war. Lediglich Manuel Fritsche, der jedes Einzelspiel in der Saison siegreich gestaltete, gewann in zwei Sätzen. Dabei zeigte er erneut ein nahezu fehlerfreies Spiel.

Carsten Schillig spielte zu Beginn konzentriert. Er überzeugte mit sauberem Vorhand- und Rückhandspiel und gewann den ersten Satz deutlich (6:0). Doch sein Gegner kam besser ins Spiel und sicherte sich Satz 2. Den Match-Tiebreak gewann Schillig konzentriert mit 10:7.

Ähnlich erging es Niclas Nossek, der den ersten Satz mit 3:6 abgab, seine Fehlerquote in der Folge minimierte und schließlich im Match-Tiebreak mit 10:7 siegte.Kevin Rome lieferte sich ein kämpferisches Spiel gegen Göller. Er gewann den ersten Satz, führte im zweiten Durchgang bereits mit 4:1, konnte das Spiel aber nicht zumachen. Sein Gegner zwang ihn mit gutem Vorhandspiel immer wieder zu Fehlern. So mussten der Satz-Tiebreak, den Göller mit 9:7 gewann, und schließlich der Match-Tiebreak, die Entscheidung bringen. Rome gewann diesen mit 10:3. Nachdem Stefan Brandl seine Match-Tiebreak mit 6:10 abgegeben hatte, brauchten die Herren mindestens ein Doppel zum Sieg.

Die Staffelsteiner machten es spannend: Rome/Brandl und Fritsche/Schillig verloren jeweils ihr Doppel, so dass es an Bittermann/Nossek lag, den Sieg einzutüten. Die beiden mussten ebenfalls in den Match-Tiebreak. Dank des guten Aufschlagspiels von Tim Bittermann behielten die TC-Herren mit 10:6 die Oberhand.

Ergebnisse: Göller - Rome 4:6, 6:7, 3:10; P. Reichenberg - Bittermann 6:1, 6:2; F. Reichenberg - Nossek 6:3, 2:6, 7:10; Ott - Fritsche 2:6, 3:6; Wretschitsch - Brandl 3:6, 6:0, 10:6; Irmer - Schillig 0:6, 6:1, 7:10; Göller/Wretschitsch - Bittermann/Nossek 6:4, 7:5, 10:6; F. Reichenberg/Ott - Rome/Brandl 7:5, 2:6, 10:6; P. Reichenberg/Irmer - Fritsche/Schillig 6:2, 6:4.

Herren 30, Bezirksklasse 1

TC Memmelsdorf -

TC Staffelstein 6:3

Den Herren 30 fehlte es an Nervenstärke. Drei von vier Match-Tiebreaks gingen verloren. Nur Manuel Fritsche konnte seinen Match-Tiebreak mit 10:3 für sich entscheiden, nachdem er sich durch variantenreiches Spiel den zweiten Satz geholt hatte. Damit blieb er auch in dieser Altersklasse ohne Einzelniederlage in der Saison. Nachdem Johannes Völker das letzte Einzel verloren hatte, stand es bereits 2:4 aus Staffelsteiner Sicht. Im Doppel kam durch Rome/Brandl ein weiterer Punkt hinzu. red Ergebnisse: Schöfer (w.o.) - Rome 0:5; Fricke - Hetzel 6:4, 7:5, 10:5; Schlapp - Potzel 3:6, 6:4, 10:7; Esser - Fritsche 6:2, 2:6, 3:10; Köhler - Brandl 4:6, 6:0, 10:2; Lang - Völker 6:1, 6:3; Schöfer/Esser (w.o.) - Rome/Brandl 1:6, 0:3; Schlapp/Köhler - Hetzel/Fritsche 6:2, 6:1; Fricke/Lang - Potzel/Völker 6:1, 6:4.