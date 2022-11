Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck haben bei einer Kontrolle auf der A 7 am Donnerstagvormittag umfangreiches Diebesgut sichergestellt. Zwei Tatverdächtige wurden vorläufig festgenommen. Wie aus einer gemeinsamen Presseerklärung des Polizeipräsidiums und der Staatsanwaltschaft Schweinfurt hervorgeht wurden Haftbefehle gegen die beiden erlassen.

Gegen 9.45 Uhr hatten die Beamten auf einem Parkplatz der A7 einen Pkw mit rumänischer Zulassung kontrolliert. Als die Polizisten das Fahrzeug genauer unter die Lupe nahmen, entdeckten sie zahlreiche Packungen mit hochwertigen Parfüms, die nach derzeitigem Ermittlungsstand aus Diebstählen stammen. Neben dem mutmaßlichen Diebesgut im Wert von knapp 2000 Euro wurde auch ein elektronisches Gerät zur Überwindung der Diebstahlsicherung am Ausgang von Ladengeschäften sichergestellt.

Anhand von Erkenntnissen aus Folgeermittlungen geht die Polizei davon aus, dass die Parfüms aus Drogeriemärkten in Hammelburg, Bad Kissingen und Lichtenfels entwendet worden sind. Die 34 und 39 Jahre alten Pkw-Insassen wurden vorläufig festgenommen und am Freitagvormittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft wegen des dringenden Tatverdachts des schweren Bandendiebstahls an. Die beiden wurden in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten eingeliefert. pol