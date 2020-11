Weihnachten ist das Fest der Ruhe und Besinnung – oder sollte es zumindest sein. Statt aber herunterzufahren und im Kreis der Liebsten in sich zu gehen, sind viele Menschen an Heiligabend und den darauffolgenden Feiertagen mächtig eingespannt. Im Schweinsgalopp geht es für sie von der Christmette zur Bescherung unterm Christbaum, dann zum Essen mit der Verwandtschaft, um anschließend Freunden und Bekannten per Besuch ein frohes Fest zu wünschen oder den Abend in der Eckkneipe ausklingen zu lassen. Die darauffolgenden Tage werden dann meist ähnlich hektisch. In diesem Jahr wird das obligatorische Weihnachtsprogramm coronabedingt um einiges schmaler ausfallen. Klar ist: In jeder Krise krampfhaft eine Chance zu sehen, wird der Realität nicht gerecht! Dennoch: Vielleicht wird das diesjährige Weihnachtsfest das erste seit langem, das seinen Namen wirklich verdient hat. Zumindest was die Besinnlichkeit angeht. Mit dem Fest der (gesamten) Familie ist es nämlich dieses Jahr so eine Sache... s.doerr@infranken.de