Stellen wir nicht alle fest, dass mit zunehmender Dauer der Pandemie unsere Mitmenschen ratloser, hilfloser, aggressiver und unzufriedener werden? Trotz aller erforderlichen und gebotenen Vorsichtsmaßnahmen gegen die weitere Ausbreitung des Coronavirus soll und darf jedoch eines nicht auf der Strecke bleiben: die Freude an der Bewegung und der Musik, das gemeinsame Entwickeln von Ideen und die Gemeinsamkeit.

Unfreiwillige Unterrichtspause

Laut Regierungsentscheidung müssen auch die Tänzerinnen der Ballettschule Karin Neubauer mit ihrer Schule in den Turnhallen von Kronach, Rothenkirchen und Pressig eine Unterrichtspause einlegen. Sie hoffen inständig, dass der Stopp auf November begrenzt bleibt.

Zoom-Tanz-Konferenzen

Als Ersatz bietet die Ballettschule und School of modern dance während des Lockdowns an jedem Freitagnachmittag zwei Zoom-Tanz-Konferenzen an. Jeder, der die Zugangsdaten bekommen hat, kann sich einloggen und mit den Ballettschülerinnen zu Hause trainieren. Ab 16.30 Uhr findet die Kinder-Ballettstunde statt und ab 17.30 Uhr folgen Übungen an der Ballettstange für die fortgeschrittenen Tänzerinnen, Dehnungsübungen und eine gemeinsame Choreografie. Einladung ergeht an alle Schüler der Ballettschule.

Ein neuer Ballettkalender

Auch dieses Jahr wird es einen Ballettkalender mit Foto-Ideen von Alexandra Neubauer geben. Die Aufnahmen sind im Ballettunterricht auf Abstand entstanden. Die Gestaltung des Kalenders übernimmt Roland Schmidt. Der Reinerlös aus dem Verkauf des Ballettkalenders geht an die Spontane Hilfe für Afrika e. V.

Vorbestellungen sind möglich bei Karin Neubauer, Telefonnummer 09261/91830, oder per E-Mail an ballettschule.karin.neubauer@gmx.de. red