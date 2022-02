Der Stadtrat trifft sich zu seiner nächsten Sitzung am Donnerstag, 24. Februar, um 17 Uhr in der Dr.-Stammberger-Halle. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Festlegung einer Tarifstufe des Verkehrsverbundes Großraum Nürnberg für den Stadtbusverkehr Kulmbach zur Kostenermittlung des potenziellen Beitritts, die Kenntnisnahme von Namensvorschlägen für das ehemalige Kaufplatzgelände, der Feststellungsbeschluss für die Änderung des Flächennutzungsplans für das "Schulungs- und Tagungszentrum Hornschuchhöhe", das Verfahren zur Vergabe von Planungsleistungen für den Neubau einer Tangente am Uni-Campus, der Ausbau der Kreisstraße KU 10 im Bereich Kirchwehr, die Vergabe von Ingenieurleistungen für die Sanierung der ehemaligen Hausmülldeponie Blaich und die geplante Aufstockung des Mehrfamilien- und Geschäftshauses Pestalozzistraße 2. red