Die Bildungs- häuser Vierzehnheiligen bieten am Samstag, 31. Oktober, von 14 bis 19 Uhr einen Räucherkurs im Diözesanhaus an. Das Räuchern von Harzen und getrockneten Pflanzen ist so alt wie die Menschheit. Die katholische Tradition kennt das Räuchern mit Weihrauch im Gottesdienst. In diesem Kurs wechseln sich Vortrag und praktische Übungen ab. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Leitung hat Theologin Gertrud Pechmann. Die Teilnehmer werden gebeten folgendes mitzubringen: wetterfeste Kleidung, feuerfestes Gefäß, Untersetzer, Schneidbrett, Messer, einen alten Löffel, ein kleines Glas oder einen verschließbaren Beutel für das Räuchergut und einen Mörser. Kosteninformation und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es in den Tagungshäusern bis Mittwoch, 21. Oktober, unter Telefon 09571/926-0, per E-Mail info@14hl.de oder unter www.14hl.de. red