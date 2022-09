Am Samstag, 17. September, ist der "Tag des Handwerks". Das Fränkische Freilandmuseum Fladungen bietet an diesem Tag ein vielfältiges Programm: In der Aktionsscheune wartet ein Spezialist für historische Uhren, das Getreide der Saison wird an der historischen Dreschmaschine vom Museumsteam gedroschen und an einer Kreativstation gibt es Graffiti und Street Art für jedermann. Gedroschen wird zwischen 10 und 12 Uhr sowie zwischen 12.30 Uhr und 14.30 Uhr auf der Festwiese. Bei Regen muss das Dreschen an diesem Tag abgesagt werden. Infos unter freilandmuseum-fladungen.de Foto: Ariane Weidlich