Am Sonntag, 13. September, findet der "Tag des offenen Denkmals" statt - in diesem Jahr bereits zum 27. Mal und erstmals ausschließlich in digitaler Form.

Auch die Regierung von Oberfranken nimmt wieder teil und gewährt auf ihrer Website in Form von Bildergalerien Einblicke in die historischen Räumlichkeiten der Verwaltungsbehörde, die nur zum Teil für die Öffentlichkeit zugänglich sind: unter anderem in den Präsidialbau in der Ludwigstraße, in das Regierungsgebäude in der Kanzleistraße und das Präsidentengärtlein. Die Gebäude der Regierung von Oberfranken sind seit dem 17. Jahrhundert entstanden und mit den Aufgaben der Regierung angewachsen. Zwischen der Stadtkirche, dem Alten und dem Neuen Schloss und der Friedrichstraße besetzt die Regierung einen zentralen Platz im Herzen der ehemaligen Residenzstadt Bayreuth. Der Regierungskomplex gehört zu einer der markantesten Ansichten im Stadtbild. Informationen zum Regierungskomplex und den Bildergalerien sind unter www.reg-ofr.de/gebaeude abrufbar.

Weitere Informationen gibt es unter www.tag-des-offenen-denkmals.de. red