Der Jugend- und Kulturtreff "Struwwelpeter" in Kronach wurde in den letzten Wochen saniert. Die Träger Stadt und Landkreis Kronach sowie das Jugendamt der Erzdiözese Bamberg beteiligten sich an den Kosten. Die Sanierung von Saal, Toiletten, den Fenstern im Haus und vielen andern Dingen ist nun abgeschlossen. Am 19. Oktober findet deswegen am Morgen eine interne Feierstunde mit den Trägern des Hauses und dem pädagogischen Team statt. Wegen der Corona-Pandemie wird diese nichtöffentlich gehalten.

Das Team des "Struwwelpeter" freut sich aber, das Haus und die Renovierungen am kommenden Montag, 19. Oktober, von 13 bis 18 Uhr der Bevölkerung vorzustellen. Kinder, Jugendliche, Familien und sonstige Interessierte aller Altersgruppen können in dieser Zeit kommen und sich vom Mitarbeitern durch das Haus führen lassen. Das Team des "Struwwel" beantwortet auch Fragen zum Haus und seinen Angeboten.

Wegen Corona bittet das Team des "Struwwelpeter", während der Führungen Mundschutz zu tragen und auf Abstand zu achten. red