Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Bamberg veranstaltet zusammen mit AELF Coburg am Donnerstag, 19. November, den "Tag der Milchkuh". Die Veranstaltung beginnt um 9.15 Uhr und endet circa um 14 Uhr. Aufgrund der aktuellen Lage findet dieser Mottotag das erste Mal als Online-Veranstaltung statt. Thema des Milchviehtags ist die Eutergesundheit. Sie stellt einen wesentlichen Pfeiler für den wirtschaftlichen Erfolg eines Betriebes dar. Sowohl für das Wohlbefinden der Kühe als auch für die Qualität der Milch ist ein gesundes Euter von großer Bedeutung. Deswegen werden Professor Volker Krömker von der Universität Kopenhagen und Harald Meuleman von der Firma "Fink-Tec" an diesem Tag referieren. Alle Milcherzeuger sind dazu eingeladen. Anmeldungen an das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bamberg per E-Mail an poststelle@aelf-ba.bayern.de. Weitere Informationen sind auf der Internetseite www.aelf-ba.bayern.de zu finden. red