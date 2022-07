Die Dekanate Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld feierten in diesem Jahr gemeinsam den Kiliani - Tag der Jugend am 9. Juli im Kurpark Bad Bocklet. Rund um den Bibelvers "Das Wort ist ganz nah bei dir, es ist in deinem Mund und in deinem Herzen" gestalteten die Jugendseelsorger Roland Lutz und Johannes Krebs sowie Pastoralreferent Johannes Schulz und Gemeindereferentin Annemarie Göbel den Gottesdienst, den etwa 60 Jugendliche und Interessierte vor dem Brunnenbau im Kurpark feierten. Musikalisch wurde der Jugendgottesdienst von der Band Project Heaven gestaltet. Mit Pizza klang der Abend gemütlich aus. red