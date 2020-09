Die Lichtenfelser "Tafel plus" hat unter einem strengen Hygienekonzept seit Juli wieder geöffnet. Für das Packen der Essenspakete werden vor allem männliche und/oder jüngere Unterstützer gesucht. Der reguläre zeitliche Umfang wäre mittwochs zwischen 11 und 16 Uhr. Es ist es auch möglich, weniger Stunden zu helfen oder zum Beispiel nur alle 14 Tage. Auch für das Sortierteam am Freitag (zeitlicher Umfang ab etwa 12 Uhr für zwei bis drei Stunden) werden Helfer gesucht. Zusätzliche Informationen und weitere Angebote gibt es online unter www.aktive-buerger-lichtenfels.de. Interessierte wenden sich an das Aktive-Bürger-Büro in Lichtenfels, Judengasse 14 (neben der ehemaligen Synagoge). Das Büro ist am Mittwoch von 10 bis 13 Uhr und nach Vereinbarung (Telefonnummer 09571/1699330, E-Mail info@aktive-buerger-lichtenfels.de) geöffnet. red