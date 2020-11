Für die Veranstaltung "Unter der Kuppel - Unternehmer im Gespräch" hatte die Sparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach in diesem Jahr Rainer Schaller, Gründer und Geschäftsführer der Rainer Schaller Global Group (RSG-Group) gewonnen. Coronabedingt fand diese Ende Oktober in der Heinrich-Lades-Halle in Erlangen statt.

Durch das Gespräch führte die aus Erlangen stammende Sportmoderatorin Katrin Müller-Hohenstein. Neben unternehmerischen Aspekten wurden vor allem auch persönliche und private Facetten des Unternehmers Rainer Schaller beleuchtet. Traditionell wurde am Ende der Veranstaltung eine gemeinsame Spende an eine gemeinnützige Institution übergeben. So erhielt die Tafel der Diakonie Erlangen einen Spendenscheck über 10 000 Euro, zu dem zu gleichen Teilen die RSG-Group und die Sparkasse beitrugen.

Drei Ausgabestellen

Elke Bollmann, die als Leiterin der Erlanger Tafel den Scheck aus den Händen von Schaller und dem Vorstand der Sparkasse entgegennahm, bedankte sich für die Zuwendung und freute sich, damit hilfsbedürftigen Menschen die notwendige Unterstützung und neuen Lebensmut geben zu können. Neben einer Ausgabestelle in der Schillerstraße in Erlangen ist die Erlanger Tafel auch mit Ausgabestellen in Erlangen-Büchenbach sowie in Herzogenaurach aktiv. red