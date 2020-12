Stephan Herbert Fuchs Der Vorwurf klang auf den ersten Blick absolut spektakulär: Eine junge Frau soll im Klinikum Medikamente gestohlen haben. Bei näherem Hinsehen blieb davon allerdings nur wenig übrig. Bei den Medikamenten handelte es sich um mehrere spontan und wahllos entnommene Packungen aus einem Schrank in der Notaufnahme. Außerdem war die Frau ganz offensichtlich alkoholbedingt nicht ganz bei Sinnen.

Eingeliefert wurde die 28-Jährige aus dem Landkreis am Abend des 2. April, weil sie zuvor hingefallen war und sich dabei das ganze Gesicht aufgeschrammt hatte. Sie hatte am Fuß des Festungsbergs zusammen mit drei anderen Personen zwei Literflaschen Wodka geleert und brachte es auf eine Blutalkoholkonzentration von mehr als 2,6 Promille. Nachdem die Frau ins Klinikum gebracht worden war, kümmerte sich zunächst ein Krankenpfleger um sie und wollte ihr Blut abnehmen.

Ein lauter Schlag

Als er kurz das Zimmer verließ, hörte einen lauten Schlag. "Zuerst habe ich gedacht, der Patientin ist etwas passiert", sagte er als Zeuge vor Gericht. Er eilte wieder in das Zimmer, erblickte er einen umgefallenen Infusionsständer und sah, wie die Frau aus einem Medikamentenschrank mehrere Packungen Schmerzmittel, Blutdrucksenker sowie Herztabletten entnahm und in den Büstenhalter stopfte. Da rief er zunächst einen Kollegen, verständigte dann die Polizei, denn die Frau wollte die Tabletten nicht mehr herausrücken.

Die 28-Jährige kann sich kaum mehr an den Vorfall erinnern. "Ich weiß nur noch, dass ich in der Ausnüchterungszelle der Polizei aufgewacht bin", sagte sie vor Gericht. Unumwunden gab die 28-Jährige zu, dass sie damals noch an einem Alkoholproblem gelitten habe, das sie schon Jahre begleitet hatte. Nachdem ihr Verlobter kurze Zeit danach in Juni an den Folgen übermäßigen Alkoholkonsums schwer erkrankt und ganz plötzlich verstorben war, habe bei ihr ein Umdenkprozess stattgefunden.

Tatsächlich hat sie ihr Leben seitdem wieder in Ordnung gebracht. Eine stationäre Therapie, zu der sie sich freiwillig begeben hatte, war bislang erfolgreich. Sie geht regelmäßig zur Nachsorge und zu den Anonymen Alkoholikern. Auch eine Arbeit hat sie zwischenzeitlich wieder gefunden. "Ich trinke keinen Alkohol mehr, ich bin absolut clean", versicherte sie vor Gericht.

Daneben wurde der Frau auch vorgeworfen, wenige Tage später nach dem Vorfall im Klinikum während eines Trinkgelages bei der Bahnunterführung am Pörbitscher Weg einen Polizisten beleidigt zu haben. Der Beamte erteilte der Frau dort wegen der damaligen Corona-Beschränkungen einen Platzverweis.

Leugnen war zwecklos

Die Angeklagte wollte nicht, dass der Polizist sie mit seiner Body-Kamera filmte, und da rutschte ihr die Beleidigung heraus. Leugnen war zwecklos, denn das Gericht sah sich während der Verhandlungen die Aufnahmen der Body-Cam an.

Die 28-Jährige war in der Vergangenheit immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt geraten. 2015 wurde sie wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht zu einer Geldstrafe verurteilt, 2018 wegen Beleidigungen, Sachbeschädigung, einem tätlichen Angriff auf einen Polizisten und Körperverletzung zu sechs Monaten auf Bewährung. In beiden Fällen war Alkohol die eigentliche Ursache. Eine weitere Verhandlung wegen des Diebstahls zweier Wodka-Flaschen steht demnächst vor dem Berufungsrichter in Bayreuth an.

Wegen Beleidigung und Diebstahls beantragte die Vertreterin der Staatsanwaltschaft eine Geldstrafe in Höhe von 100 Tagessätzen zu jeweils 15 Euro (1500 Euro). Verteidiger Werner Brandl plädierte auf 80 Tagessätze zu jeweils 15 Euro (1200 Euro).

Letzterem schloss sich auch Richterin Sieglinde Tettmann in ihrem Urteil an. Die Angeklagte sei auf einem guten Weg, sagte sie. Sie habe massiv alkoholbedingt enthemmt gehandelt, aber sich, soweit es ihr möglich war, geständig gezeigt und bereue die Vorkommnisse.