51 Synodale des Evangelisch-Lutherischen Dekanats Lohr trafen sich zur jährlichen Synode, die Dekan Till Roth (Lohr) sowie die Präsidiumsmitglieder Martin Hentschel (Geroda) und Manuela Weber (Gemünden) leiteten. Drei Impulse sowie Interviews mit Dekanatskantor Mark Genzel und Dekanatsjugendreferentin Mona Schenker wechselten sich mit Phasen des Austauschs ab.

Dekan Roth, stellvertretender Dekan Robert Augustin (Hammelburg) und Pfarrerin Barbara Weichert (Zeitlofs) leiteten den eröffnenden Abendmahlsgottesdienst. In seiner Predigt führte Dekan Roth aus, dass der Umgang mit Abbrüchen im kirchlichen Leben den Phasen der Trauerarbeit gleiche. Umbruch und Aufbruch liege in der Ausrichtung auf Gott.

Joy Katzmarzik visualisierte Gottesdienst, Impulse, Interviews und den Redeblock "Jetzt red i". Die nebenberufliche Illustratorin fertigt sogenannte Sketchnotes bei Kongressen und anderen Veranstaltungen an. Mit der Visualisierung der Redebeiträge ging der Dekanatsausschuss neue Wege. "Ich bin gespannt, auf was ich mich da einlasse", meinte Dekan Roth. Die Visualisierung seiner Impulse konnte das Auditorium live an der Leinwand verfolgen.

"Jetzt red i" - in diesem für eine Synode neuen Format stellten Synodale Fragen, Bitten, Anregungen oder einfach Beobachtungen in den Raum: "Ich wünsche mir eine digitale Plattform zum Austausch unter Vertrauensleuten." "Sorgen bereitet mir der fehlende Nachwuchs unter Kirchenmusikern." "Neue Räume für Gottesdienste entdecken." "Die Landeskirche macht nicht alles richtig, aber sie macht vieles auch ganz gut."

Ziel dieses Formats sei es, den Anliegen ein Forum zu geben, sie wahrzunehmen und zu würdigen. Später könne eine Einordnung und Bearbeitung folgen, hieß es aus dem Dekanatsausschuss. Am Nachmittag ließen die Synodalen in fünf Workshops einen Fundus an praxiserprobten Ideen zur Gemeindearbeit entstehen.

"Ich bin dankbar und zufrieden", resümierte Dekan Roth. Joy Katzmarzik fasste ihren Blick von außen zusammen: "Für mich ist es neu, dass sich ein solches Gremium Zeit nimmt, anzuhalten, still zu werden und auf das zu blicken, was gerade ist: Trauer in Abbrüchen, Reflektieren in Umbrüchen und Freude in Aufbrüchen. Und danach zu fragen, was Gott will." Pfarrer Thomas Schweizer (Gemünden) betonte es ähnlich: "Es muss nicht alles bleiben, wie es ist. Eines aber bleibt: Ich will das Evangelium verkündigen." red