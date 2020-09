Synagoge und Friedhof

Weit geht die jüdische Geschichte von Maßbach und auch Poppenlauer zurück, die 1942 gewaltsam ihr Ende fand. In der "wiederentdeckten" ehemaligen Synagoge in Maßbach ist nun die Ausstellung "Maßbach unterm Davidstern" entstanden. Bei einer Führung am Sonntag, 6. September, durch diese sehenswerte Ausstellung mit bedeutenden Zeugnissen der jüdischen Kultur und Geschichte werden jüdischer Glaube, jüdisches Leben und dessen tragisches Ende eindrucksvoll sichtbar.

Die anschließende Führung über den israelitischen Friedhof in Maßbach steht ganz unter dem Motto der Stolpersteinverlegung, die Ende September in Poppenlauer mit dem Künstler Gunter Demnig stattfindet. Denn ab 1918 bestattete auch die jüdische Gemeinde Poppenlauer ihre Verstorbenen in Maßbach. Aus Poppenlauer war auch Jette Grünbaum, die im Juni 1942, kurz vor der bevorstehenden Deportation, verstarb und als Letzte hier begraben wurde. Klaus Bub berichtet an den Grabsteinen über die Geschichte der Familien. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, Anmeldung, unter Tel.: 09735/1269. Beginn ist um 14 Uhr an der Synagoge Maßbach, Poppenlaurer Straße 4. Von dort geht es um 15.30 Uhr zum Friedhof, hier wird bei männlichen Teilnehmern um eine Kopfbedeckung gebeten. red